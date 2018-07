Riforme | Casellati | no a cambiamento per cambiamento | partire da sussidiarietà2

Riforme : Casellati - no a cambiamento per cambiamento - partire da sussidiarietà : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Quest’anno ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Una Carta giovane, che ha già dimostrato di essere in grado di garantire al Paese democrazia, pace, sviluppo, solidarietà. Qualsiasi riflessione di modifica deve pertanto doverosamente partire da questi presupposti. Il cambiamento per il cambiamento non è mai sinonimo di miglioramento”. Lo ha affermato il ...