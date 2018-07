Riforme : Casellati - no a cambiamento per cambiamento - partire da sussidiarietà(2) : (AdnKronos) – “E’ chiaro -ha detto ancora Casellati- che potranno esserci diverse proposte di riforma, ognuna delle quali sarà certamente valutata e verificata con attenzione, compresa quella di modifica della disciplina referendaria”. L'articolo Riforme: Casellati, no a cambiamento per cambiamento, partire da sussidiarietà(2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Riforme : Casellati - no a cambiamento per cambiamento - partire da sussidiarietà : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Quest’anno ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Una Carta giovane, che ha già dimostrato di essere in grado di garantire al Paese democrazia, pace, sviluppo, solidarietà. Qualsiasi riflessione di modifica deve pertanto doverosamente partire da questi presupposti. Il cambiamento per il cambiamento non è mai sinonimo di miglioramento”. Lo ha affermato il ...