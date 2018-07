Riforma del Credito Cooperativo «Positivo il passo indietro del governo»

Riforma PENSIONI 2018/ Boccia ancora contro le priorità del Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Vincenzo Boccia ancora contro le priorità del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 e via dal lavoro a 62 anni - tornano le richieste della Cgil (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41 e via dal lavoro a 62 anni, tornano le richieste della Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:07:00 GMT)

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della Riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Ok al dl milleproroghe. Conte : rinviata la Riforma delle intercettazioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Abbiamo approvato un decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della nuova ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Quota 41 e la richiesta del Cods al Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100, Quota 41 e la richiesta del Cods al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 luglio(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:41:00 GMT)

Cuba - con la Riforma costituzionale muore l’utopia del comunismo ma resta la dittatura : “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che”. Prevedibilmente approvata ieri all’unanimità dall’Asamblea Nacional del Poder Popular è pronta ad affrontare, il prossimo settembre, la immancabilmente “plebiscitaria” prova d’un referendum popolare, la Nuova Costituzione Cubana sottende domande alle quali non sempre facile è dare risposte chiare. Che cosa davvero sta cambiando a Cuba? Quali, di questa metamorfosi istituzionale, sono (se ce ...

Riforma PENSIONI 2018/ Il momento della verità per Quota 100 e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il momento della verità per Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 luglio(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:06:00 GMT)

Riforma PENSIONI 2018/ Per Quota 100 e Quota 41 il sostegno della Cisal (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 luglio. Le parole di Francesco Cavallaro su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 05:57:00 GMT)

Macron - lo scandalo della sua guardia del corpo causa il rinvio della Riforma costituzionale : Possono le vicende giudiziarie e il conseguente scandalo politico che hanno travolto Alexandre Benalla, collaboratore del presidente francese

'Faremo la flat tax e la Riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Riforma pensioni 2018/ Vitalizi - i risparmi del taglio non saranno utilizzati (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I risparmi derivanti dal taglio dei Vitalizi restano bloccati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 luglio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Il testacoda della Riforma fiscale di Macron. A pagare sono solo i pensionati : Il giacobinismo fiscale, filiazione diretta di quell'invidia sociale che, in Italia, è la cifra delle politiche economiche dei Cinque stelle (vedasi il cosiddetto Decreto Dignità) e della Lega, non funziona neanche nel Paese dove il giacobinismo è nato e dove l'illusione di colpire le grandi ricchezze (ma anche quelle di medie dimensioni, diciamo i redditi del ceto medio-alto) e i suoi segni esteriori (barche, auto di grossa ...

I magistrati dicono no alla Riforma della difesa : "Legittima anche l’omicidio" : La magistratura vota contro. "Se interveniamo sulla legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l'omicidio" a dirlo, in aperta polemica con (e contro) la riforma della legge proposta dalla Lega di Matteo Salvini, è il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci.Che un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, protesta: "La ...

L'allarme dell'Anm sulla Riforma della legittima difesa : "Così si rischia di legittimare l'omicidio" : "Se interveniamo sulla legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l'omicidio". Commenta in questi termini il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, la riforma sulla legittima difesa."La legge – ha ricordato Minisci in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei,- regolamenta già in maniera adeguata ...