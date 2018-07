Restituirò ai giovani giornalisti la mia fortuna Bisogna ribaltare il mondo del

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Enrico Mentana è infaticabile ed è sempre pronto a lanciarsi in nuove avventure professionali. Vanity Fair ha chiesto al direttore del TG La7 di raccontare la sua nuova sfida: fondare un quotidiano per il web, finanziarlo e affidarlo apraticanti. Così, per spiegare questo progetto, Mentana riprende la rubrica L'ospite inatteso, curata fino al 2015 per il settimanale.Mi congedai da queste colonne con un articolo dal titolo Sessantenni, diamo una mano ai: comincio io. Spiegavo allora, nel febbraio 2015, quel che poi ho messo sempre più a fuoco: che questo Paese mantiene un suo solido equilibrio solo tenendo fuori le nuove generazioni daldel lavoro.Già tre anni fa, infatti, Mentana aveva le idee chiare sulla situazione italiana, anzitutto deiitaliani.Il Paese che non cresce, l'aspettativa di vita che si alza ...