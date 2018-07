Regno Unito Autobus va a fuoco sull’autostrada Mezzo distrutto | traffico bloccato

Il Regno Unito si scopre debole - aumento record della povertà dal 1988 : La Brexit da una parte e le politiche di austerità volute in questi anni dai conservatori stanno riducendo gli standard di vita dei britannici, e a farne le spese sono soprattutto le classi più deboli. Nel Paese c’è stato il più grande aumento della povertà dal 1988, quando al potere c’era Margaret Thatcher. Secondo uno studio del Think Tank Resolu...

Foreign fighter. Il Regno Unito non si oppone alla pena di morte : Il Regno Unito è pronto a estradare due presunti terroristi dell’Isis negli Usa, nonostante rischino la pena di morte o di finire a Guantanamo. In una lettera inviata al Procuratore generale statunitense Jeff Sessions, il ministro dell’Interno Sajid Javid ha assicurato che Londra non chiederà garanzie che i due, cittadini britannici, non vengano gi...

Caldo record nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Regno Unito : le incertezze sulla Brexit si moltiplicano : La delicata questione della Brexit hascosso ancora i mercati e la politica durante l'ultima settimana. Il percorsodell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea entro il prossimo 29 marzo2019 appare ancora oggi poco chiaro e carico di incertezze sia politiche, ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente agli antibiotici/ Allarme nel Regno Unito : ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Perché oggi i meridionali scappano nel Regno Unito? : Nell'ultimo decennio il fenomeno dell'emigrazione italiana si è notevolmente acuito. Non mancano i meridionali che scelgono in particolare l'Uk.

Quando la Polonia fu tradita dal Regno Unito : Esatto: Pilecki è l'unico uomo al mondo ad essere entrato volontariamente nei campi di concentramento nazisti. L'anno dopo riuscì a far uscire dal campo un suo rapporto su quanto avveniva ad ...

Brexit - Ue e Regno Unito pronti a “intensificare” i negoziati : Brexit: tutti pronti accelerare i tempi. Il divorzio tra Londra e Bruxelles ingrana la marcia con lo scopo di "intesificare" i colloqui sulla spinosa questione della Brexit.La preoccupazione dell"Unione europea (Ue) è aumentata soprattutto dopo le recenti turbolenze che il governo di Theresa May ha dovuto affrontare, da ultima le dimissioni risalenti a pochi giorni fa del ministro degli esteri Boris Johnson. Il terremoto politico in casa Regno ...

Regno Unito - a giugno vendite al dettaglio deludenti : Teleborsa, - A giugno i consumi nel Regno Unito deludono le aspettative degli analisti. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di giugno, le vendite al dettaglio espresse in volume, ...

Regno Unito - prezzi produzione in salita a giugno : Accelerano i prezzi alla produzione nel mese di giugno. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, ONS,, l'indice dei prezzi alla produzione, output, è salito del 3,1% annuo rispetto al +3% di maggio, ...

Regno Unito - rallenta la crescita dei prezzi delle case : Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro a giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel ...

Regno Unito - inflazione sotto le stime a giugno : Si attesta al 2,4% annuo l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l'Office for National Statistics, ONS,, spiegando che i prezzi, nel mese di giugno, restano allo stesso livello registrato a maggio. Il ...

Il Regno Unito ha un problema con la fiducia - proprio ora che l'unica alternativa è fidarsi : ... prima critica e poi dice che è stato tutto un malinteso, il solito format che il presidente americano propina ai suoi alleati in giro per il mondo. Ma per il Regno Unito dai nervi a fior di pelle ...