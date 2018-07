Rebirthing | respirazione | psicoterapia e rischi

ideegreen

(Di mercoledì 25 luglio 2018), nulla a che vedere con la resurrezione o la reincarnazione se non forse in senso metaforico, dato che questa tecnica mira a dare benessere a chi la pratica e quando si conquista un equilibrio interiore, in un certo senso si rinasce. Vediamo di cosa si tratta e che benefici può dare la pratica del, a chi è consigliata e quando. (altro…)Idee Green.