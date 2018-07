Real Madrid | nome nuovo per la porta

Bundesliga - Julian Nagelsmann : "Ho detto no al Real Madrid" : "Ovviamente al momento della chiamata ci ho pensato: nel mondo del calcio non c'è niente di grande come il Real Madrid" ha raccontato il 31enne tecnico dell'Hoffenheim al mensile 11 Freunde . "Ma ho ...

Marca : 'La Juventus chiede Theo Hernandez al Real Madrid' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris , 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

Real Madrid - attacco da sogno : Cavani più Hazard - partito l’assalto al Matador : Cavani PIù Hazard- Il Real Madrid si prepara a spegnere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli sul sogno di riabbracciare Edinson Cavani in maglia azzurra. Come riportato da un’indiscrezione di “Radio Marca”, il Real Madrid sarebbe pronto a sferrare l’attacco per l’attaccante uruguaiano. Affare da 58 milioni di euro. Il PSG starebbe riflettendo sul da farsi. […] L'articolo Real Madrid, attacco da sogno: ...

Liga : sorteggiato il calendario - Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre : Il primo ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid si giochi il prossimo 28 ottobre al Camp Nou. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si svolgerà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu.L'articolo Liga: sorteggiato il calendario, Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Real Madrid pronto a scatenarsi : assalto a Cavani! : Real Madrid su Edinson Cavani, assalto da parte delle merengues che devono riconquistare i tifosi dopo la delusione derivata da CR7 Radio Marca lancia la bomba, il Real Madrid vuole Edinson Cavani dopo la delusione dell’addio di Cristiano Ronaldo. I blancos si sa, quando vogliono un calciatore difficilmente sbagliano il ‘colpo’. La grande capacità economica ed il super appeal del club, sono quasi irresistibili per le ...

Calciomercato Real Madrid - doppio arrivo tra i pali : Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al ...

Real Madrid : Icardi rimane un grande obiettivo di mercato - : Il fatto di apparire spesso sulla cronaca rosa è qualcosa che mal si adatta all'immagine e al prestigio di un club come il Real Madrid. Questa è la cosa che preoccupa in merito al suo eventuale ...

Juve - Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il Real Madrid : non andrà a salutare i suoi ex compagni : Intanto cresce l'attesa per l'esordio del fuoriclasse in maglia bianconera previsto per il prossimo 12 agosto

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid : adesso tocca all'Inter (RUMORS) : In casa Inter l'attenzione è rivolta all'inizio ufficiale della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaramente quello di migliorare il posizionamento della passata annata, cercando nello stesso tempo di andare fino in fondo nella Uefa Champions League. Per far ciò è necessario però che i nerazzurri - nonostante i 5 acquisti gia' conclusi - rinforzino la loro rosa con qualche valida pedina a centrocampo ed in attacco. Il nome più ...

Real Madrid - per il dopo-CR7 torna di moda Mauro Icardi (RUMORS) : Il Real Madrid, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha ancora messo a segno il colpo di mercato acquistando il giocatore che in teoria dovrebbe sostituire il portoghese. Tanti i nomi che si sono fatti in queste settimane per la sostituzione di CR7, da Neymar a Mbappè fino a Harry Kane del Tottenham, ma nessuno di questi ha trovato conferma. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, tuttavia ha promesso che rinforzerà la ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...