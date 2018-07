RD per lo sgombero del campo nomadi illegale

Roma - la Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende sgombero del campo rom Camping River fino al 27 luglio : La Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende fino al 27 luglio lo sgombero di Camping River, uno dei campi rom di Roma,ordinato dalla giuntadi Virginia Raggi e previsto per la giornata di oggi (martedì 24). Il caso del Camping River era stato denunciato dall’associazione 21 luglio sostenendo che la condizione del campo rappresentasse una “violazione dei diritti umani”. Una sentenza commentata immediatamente dal ministro ...

Maxi multa allo Stato per il mancato sgombero del Maam : L'8 luglio, servendosi di due pullman, si è tenuto un convegno nomade sul tema dell'emergenza abitativa a Roma. "R/home tour" aveva per scopo quello di fare incontrare urbanisti, architetti, sociologi, antropologi, artisti, con le dure realtà della lotta per la casa e per l'integrazione. Il tutto alla presenza di Luca Bergamo vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Roma.Tra i luoghi visitati (Porto fluviale, Provincie, ...

Milano : sgombero alle case rosse - recuperate auto moto e bici rubate : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha sgomberato un appartamento delle ‘case rosse’, il complesso Aler di via Cherasco, zona Niguarda, recuperando nei box auto, moto e bici rubate. L’alloggio era occupato abusivamente da una donna 48enne, A.C. con i due figli di 31 e 17 anni. La donna, con numerosi precedenti penali egià arrestata per associazione a delinquere, aveva già occupato nel 2017 un appartamento ...

Montanari : operazione di sgombero campo abusivo viadotto Magliana : Roma – “È in corso una importante operazione di sgombero di un insediamento abusivo sorto nell’area golenale del Tevere tra via Asciano e via Pian due Torri, presso il viadotto della Magliana. L’intervento e’ frutto dell’intenso lavoro dell’Ufficio Speciale Tevere istituito dall’Amministrazione Capitolina su proposta dell’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale per coordinare le ...

Palermo : Fronte lotta per la casa blocca sgombero corso Pisani : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - bloccato e rimandato lo sgombero di un edificio occupato di corso Pisani, a Palermo. Stamattina, al loro arrivo, gli ufficiali giudiziari hanno trovato le famiglie di occupanti e il Fronte di lotta per la casa in presidio e, dopo una lunga 'discussione', si è deciso per

Sgombero Prendocasa Cosenza : il Movimento NOI è per la vita e scrive al Papa : Quando Lei, Padre Santo, il 30 Aprile 2017 in Piazza San Pietro, ci esortò a entrare in politica "ma nella grande politica, in quella con la P maiuscola", nell'accogliere la sua esortazione, ci siamo ...

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Bari - sgombero per il Palagiustizia : tre maxi tende per ospitare le udienze : La macchina della Protezione civile si è messa in moto: le udienze di rinvio saranno spostate in tre tensostrutture allestite da sabato 26 maggio nel piazzale...