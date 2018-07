Rai | vertice per le nomine | sfida a tre per l' ad | Salini | Castellari e Ciannamea

ilmessaggero

: #Rai : in corso a @PalazzoChigi vertice con @GiuseppeConteIT , #Tria, @matteosalvinimi e @luigidimaio #nominerai - TgLa7 : #Rai : in corso a @PalazzoChigi vertice con @GiuseppeConteIT , #Tria, @matteosalvinimi e @luigidimaio #nominerai - FGengarelli : RT @ElioLannutti: Rai: se questo è il cambiamento ! Salvini pesca nel passato di B. vuole Del Noce al vertice Rai Favorito per la presidenz… - Serenel73 : RT @ElioLannutti: Rai: se questo è il cambiamento ! Salvini pesca nel passato di B. vuole Del Noce al vertice Rai Favorito per la presidenz… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Come per la Cassa depositi e prestiti è ancora una volta una quattro, in serata, ad essere teatro del possibile scioglimento dell'intricatissimo nodo delle, questa volta...