Rai e governo del cambiamento Alla guida il renziano doc Salini

Il governo polacco punta tutto sugli immigrati ucRaini - : Ma, d'altra parte, in una situazione in cui abbiamo esportato 2 milioni di lavoratori, e nessuno è attratto da questo luogo, l'economia polacca potrebbe affrontare una recessione. E a lungo termine, ...

Alitalia - Rai - Cassa depositi : i segnali stonati del governo : Non sono giorni da ricordare questi per le società pubbliche. Si sta procedendo al rinnovo dei consigli di amministrazione e dei vertici di aziende come la Rai e di colossi come la Cassa depositi e ...

Rai : Anzaldi - governo non può decidere direttori : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Se non venissero subito smentite le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, secondo le quali il governo Lega-M5S intende decidere i nomi dei direttori dei telegiornali e delle reti Rai, saremmo di fronte ad una gravissima ingerenza contro l’informazione e l’indipendenza del servizio pubblico, pagato dal canone di tutti gli italiani. Si tratterebbe, peraltro, ...

NOMINE CDP E Rai - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Rai - Bianchi Clerici verso la presidenza. Cdp - braccio di ferro nel governo : Eletti 4 consigliari di viale Mazzini. Polemica su Barachini in Vigilanza Rai, Alberto Barachini eletto presidente Commissione vigilanza

ISRAELE : TREGUA CON HAMAS E NUOVO RaiD IN SIRIA/ Ultime notizie - Governo spaccato su "aquiloni di fuoco" : Striscia di Gaza, RAID ISRAELE dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, HAMAS e la jihad islamica chiede TREGUA e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:03:00 GMT)

Il governo è in stallo su Cdp e Rai : Roma. Altro che governo del cambiamento. In casa del governo giallo-verde le nomine si fanno seguendo i rituali della Prima Repubblica con l'imprescindibile manuale Cencelli. Ieri, infatti, è saltata l'assemblea della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per il rinnovo del consiglio di amministrazione. La riunione è stata aggiornata a mercoledì prossimo 18 luglio, identica data per l'assise della Rai e per la formazione della commissione di Vigilanza ...

Letta : 'Iniziai come opeRaio - sono arrivato al Governo con Berlusconi senza fare politica' : In occasione della 4a edizione del Premio giovani comunicatori organizzato da AGOL e svoltosi questo mercoledì 12 luglio nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, è intervenuto in una delle sue rare uscite pubbliche Gianni Letta, a lungo giornalista e noto per essere stato più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio Berlusconi. Per l'occasione Letta ha raccontato pubblicamente alcuni aneddoti della sua biografia ...

Ilva - opeRai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

Scuola - i supplenti senza stipendio da febbRaio. Cisl : “Intervenga il governo” : Cinque mesi senza stipendio e ora non avranno diritto nemmeno a presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione. È la via crucis di centinaia di docenti-supplenti che dal mese di febbraio non ricevono un centesimo di euro dallo Stato, in particolare gli insegnanti che durante l’anno sostituiscono i colleghi in malattia o hanno contratti a “termine” che durano settimane o mesi per i più fortunati. Per loro avere uno stipendio è diventato ...

M5s - Travaglio : “Rai? Spero che non caschino nella tentazione di tutti i politici quando vanno al governo” : “Il rapporto tra M5s e giornalisti è stato sempre tempestoso? Veramente al momento non hanno epurato nessuno dalla Rai, diversamente dai suoi e da Renzi, che hanno fatto cacciare Giannini, la Gabanelli, Giletti e altri. C’è anche Berlusconi, che ne ha fatti cacciare un discreto numero”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Spero che i 5 Stelle ...

Fazio e Littizzetto via dalla Rai? Che tempo che fa - ore contate Effetto governo Lega-M5S sulla tv : Il governo Lega-M5S sta per esercitare fisiologicamente la sua influenza nelle prossime nomine Rai e nella conseguente modifica dei palinsesti radiotelevisivi del servizio pubblico... Segui su affaritaliani.it

MICHELE SANTORO SI CANDIDA IN Rai : "TRAVAGLIO AL TG1"/ "Pronto per questo lavoro. Governo? E' nato un mostro" : MICHELE SANTORO si CANDIDA in Rai, il conduttore televisivo dichiara: "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione: Milena Gabanelli direttore generale e Marco Travaglio al Tg1"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:17:00 GMT)