Rai | Di Maio | “Casting ai candidati? Sì perché non mettiamo gente vicina alla politica

Di Maio - su nomine Rai a buon punto : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Sulle nomine Rai "siamo a buon punto. Stiamo procedendo anche su questo fronte a individuare personalità slegate dalla politica, che siano le migliori". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, all'uscita dal Ministero dello Sviluppo. "Noi guardiamo a una figura manageriale, in grado di gestire un'azienda così grande ...

salvini : la partita cdp - l'appoggio a di maio e le mosse per ottenere la Rai e i servizi - Politica : Si ma quali promesse elettorali verranno esaudite? E chi le gestirà all' Economia? Tria rischia di essere il punto di rottura. Nell' ultimo periodo è rimasto tutto fermo a via XX settembre: 'Dopo le ...

NOMINE CDP E Rai - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Di Maio sulla Rai : ' E' un'azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei servizi. Vanno censiti i raccomandati' : Il nuovo Amministratore Delegato della RAI sarà al di sopra di ogni appartenenza politica. Il primo obiettivo censire i raccomandati. 10 luglio 2018

In Onda - Di Maio : «In Rai metteremo vertici al di sopra di ogni sospetto politico. Renzi a Mediaset? Oltre ogni immaginazione» : Di Maio, In Onda In Rai “metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica“. L’accordo di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguarda anche il rinnovo dei vertici del servizio pubblico. Uno snodo delicato e strategico su cui i partiti, anche in un recentissimo passato, non hanno mai rinunciato a spartirsi le poltrone. Ora, stando alle promesse, i due maggiori azionisti del nuovo esecutivo intendono ...

Rai : Di Maio - nomine al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Salvini ci siamo dati una parola sulla Rai e cioè che metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica con un amministratore delegato che abbia soprattutto una visione manageriale. C’è da mettere mano a un’azienda in cui c’è qualcosa che non va, in cui c’è una pletora di raccomandati”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Rai: Di ...

CRISTIANO RONALDO - FCA SI VERGOGNI/ L'opeRaio Fiat : “Di Maio intervenga" : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:01:00 GMT)

OpeRaio Fca contro Ronaldo alla Juve : "Vergogna - intervenga Di Maio" : Mentre i tifosi della Juventus attendono con ansia l'arrivo di Cristiano Ronaldo, c'è chi protesta per il possibile acquisto dell'ex del Real Madrid. "Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna". Non nasconde la sua rabbia Gerardo Giannone, Operaio Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco che da 18 anni lavora in Fiat. L'uomo, all'agenzia di stampa Dire, ha espresso tutto il suo rancore per il possibile acquisto di Ronaldo da parte ...

Rai - niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

DI MAIO VUOLE LA ‘NETFLIX ITALIANA’ CONTRO MEDIASET E Rai/ I casi (già esistenti) di Infinity e Chili : Di MAIO lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e MEDIASET, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:41:00 GMT)