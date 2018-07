Rai | Del Noce e Salini al vertice? Le prossime tappe ed il toto nomine

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Oggi in Commissione di Vigilanza si è parlato chiaro. In particolare il Partito Democratico attraverso le penne di Michele Anzaldi e Davide Farione, ha chiesto al nuovo Presidente della Commissione Alberto Barachini di occuparsi della vicendaRai. In particolare, secondo indiscrezioni stampa, di cui noi stessi di TvBlog vi abbiamo dato ormai alcuni giorni fa, oltre alla scelta del nuovo AD e del nuovo Presidente della Rai, il governo ed in particolare Matteo Salvini e Luigi Di Maio, starebbero discutendo anche delledei direttori di testata e di rete, cosa invece di diretta pertinenza del nuovo Amministratore Delegato.Una osservazione questa che è stata accolta da Barachini, che ha infatti chiesto l'audizione di Salvini e Di Maio, insieme al Ministro dell'economia Tria. Per altro i due vice premier hanno commentato oggi proprio questa questione dicendo che si stanno ...

Morte opeRaio - cordoglio dell'Amministrazione comunale di Borgia : L'Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, esprime 'profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Orlando, nostro concittadino, caduto da un'impalcatura in località ...

LE IDI DI MARZO - Rai MOVIE/ Info streaming del film con Ryan Gosling (oggi - 25 luglio 2018) : Le Idi di MARZO, il film drammatico in onda su Rai MOVIE oggi, mercoledì 25 luglio 2018. Nel cast: George Clooney che ha diretto anche la regia, Ryan Gosling e Philip Seymour Hoffman.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e GeRaint Thomas è ancora in maglia gialla : Nairo Quintana, ciclista colombiano della Movistar specializzato nelle salite, ha vinto in solitaria la 17esima tappa del Tour de France, con partenza da Bagnères-de-Luchon e arrivo a Saint-Lary-Soulan, in cima al Col du Portet. La tappa è stata determinante soprattutto perché The post Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla appeared first on Il Post.

Faida dello spaccio dietro il Raid nella carrozzeria di Novate - 9 arresti : stata chiamata «Sangue blu», come il personaggio della terza serie di «Gomorra», l'indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Milano che ha portato all'arresto di 9 persone nell'ambito di un ...

UcRaina : Delrio - Moavero corregge Salvini : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – 'Quella della Crimea è stata una invasione, come l'Italia ha sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali, e non certo un'annessione pacifica come raccontato giorni fa dal ministro dell'Interno Salvini al 'Washington Post'. Per l'ennesima volta il governo fa marcia indietro e cerca di correggere le esondanti prese di posizione del ministro dell'Interno". ...

L'Amica Geniale in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia : l'annuncio ufficiale della Rai : Ci vorrà metà agosto per avere il programma completo ma quello che è certo è che L'Amica Geniale sarà in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venzia. L'annuncio è arrivato già qualche giorno fa ma solo adesso la Rai ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la presenza della co-produzione di RaiFiction, Tim Vision e HBO, al Festival che si terrà tra fine agosto e inizi settembre. Al momento non c'è ancora una data ...