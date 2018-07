Raggi | con Salvini ho parlato di Polizia locale e roghi tossici

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

ARS - V Commissione favorevole alla promozione territoriale di Birgi. Pellegrino - FI - : Soddisfatto per il Raggiungimento di questo secondo ... : Palermo, 24/07/2018: Oggi alle 15 in Commissione Cultura Formazione e Lavoro, presso l´Assemblea Regionale Siciliana, è stato espresso il parere favorevole al progetto di promozione territoriale, ...

Sui campi rom Raggi sta con Salvini : Questa volta l’Europa rischia di far arrabbiare Salvini per i rom. La Corte europea per i diritti dell’uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allo sgombero dell’insediamento di camping River, previsto a Roma due giorni dopo la firma da parte del sindaco Virginia Raggi di un’ordinanza in proposito. Lo riferisce l'Associazione 21 luglio, ...

Raggi : nostro obiettivo chiudere campi rom - d’accordo con Salvini : Roma – “Condivido l’analisi di Salvini. I campi rom, come tutti romani sanno, sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale. Drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno e fanno vivere cittadini e persone in condizioni pessime, sia dentro al campo che per chi rimane fuori”. “Finalmente noi abbiamo messo le mani su questa situazione. Il nostro obiettivo ...

River - Raggi ferma le ruspe. Sui rom tensione con Salvini : Il faccia a faccia Salvini-Raggi è in programma tra 24 ore, ma la giunta grillina è pronta a fermare le ruspe sulla Tiberina. La baraccopoli del Camping River, che avrebbe dovuto essere smantellata a ...

Lo studio CARMELINA® sugli outcome cardiovascolari con linagliptin ha Raggiunto l’endpoint primario : Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato oggi i risultati positivi di top-line dello studio CARMELINA® che ha valutato gli effetti della terapia con linagliptin rispetto a placebo, in aggiunta allo standard di cura, sulla sicurezza cardiovascolare. Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario, 3P-MACE (3 punti di outcome cardiovascolari maggiori), definito come tempo intercorso fino al primo caso di mortalità per ...

Tronchetti Provera : 'Juventus irRaggiungibile con CR7? Non è detto' : ... sono capitati anche a Hamilton in passato, ma sarà un campionato avvincente e le prossime gare vedranno una bella sfida soprattutto tra Mercedes e Ferrari - ha aggiunto a 'La politica nel pallone' ...

Matteo Salvini : “Taglio tasse in autunno”/ Video - "Manovra economica coRaggiosa : pronti a superare vincoli UE" : Matteo Salvini: “Taglio delle tasse già in autunno, andremo oltre i numeri UE, i migranti aiutiamoli in Africa". Intervista del ministro dell'interno al Corriere della Sera(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Juventus - Alex Sandro-United : accordo Raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Tlc - crescono gli investimenti. E l'Internet veloce Raggiunge l'87% delle case : MILANO - crescono gli investimenti degli operatori Tlc nel 2017. È quanto mette in evidenza il Rapporto Asstel 2018 , elaborato dagli 'Osservatori Digital Innovation' della School of Management del ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coRaggiosa. Su tasse e pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...

Il coRaggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna contrapposizione - mi aspetto legge di bilancio coRaggiosa” : “Non esiste alcuna contrapposizione con il ministro dell’Economia Giovanni Tria“. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo le parole del titolare del dicastero di viale XX Settembre, secondo cui “se la crescita rallenta, le misure adottate dal Governo saranno nei limiti di bilancio” e “il programma dell’esecutivo sarà applicato evitando di creare ...