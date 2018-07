Radar italiano MARSIS individua acqua liquida su Marte

Astronomia - eccezionale scoperta : il Radar italiano MARSIS individua la presenza di acqua liquida e salata su Marte : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Nella pubblicazione il team composto da ricercatori appartenenti a centri di ricerca ed università italiane (Agenzia Spaziale ...