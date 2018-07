Raccolta differenziata di carta e cartone | arriva il club dei Comuni Ecocampioni

BIN-e - il cestino smart che fa la Raccolta differenziata al posto tuo : La raccolta differenziata sta diventando una buona abitudine in tutta Italia: i numeri sulle tonnellate annue di carta, plastica e vetro sono in aumento un po’ dappertutto, grazie all’estensione del “porta a porta” in nuove regioni e a innovative forme di incentivo che cominciano ad affacciarsi a livello locale. L’unico grande ostacolo da superare rimane quello di riuscire a capire al volo in quale bidone dobbiamo buttare la ...

Raccolta differenziata della carta - il Sud fa bella figura : La Raccolta differenziata di carta e cartone continua a crescere con il Sud che registra una crescita pari al 6% rispetto al 2016 riducendo il divario con il nord. È questo in sintesi il quadro che emerge dal 23esimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, presentato il 17 luglio a Palermo al Palazzo dei Normanni. Oltre ai risultati del 2017, l’appuntamento ...

Ama : avviata Raccolta differenziata ‘porta a porta’ Centro Giano : Roma – “Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di raccolta, ha avviato da lunedi’ 16 luglio, la nuova raccolta differenziata tecnologica ‘porta a porta’ per i circa 10.000 abitanti del Centro Giano nel X municipio. Con la nuova area raggiunta, che segue quelle di Axa (X Municipio) e Fontana Candida (VI Municipio), salgono a oltre 30mila i romani coinvolti nel nuovo sistema, elaborato ...

Carta e cartone - i falsi miti su Raccolta differenziata e riciclo : Dalle perplessità su dove gettare scontrini e fazzoletti fino ad arrivare alla convinzione che la Carta si ottiene da un processo di produzione inquinante che distrugge intere foreste. Sono ancora tanti i dubbi degli italiani su come differenziare correttamente e quale sia il ciclo del riciclo di Carta e cartone. Per questo Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, cerca di sfatare i 6 luoghi ...

ISS : Raccolta differenziata nello Spazio - la NASA fa prove di riciclo : Anche la spazzatura dà una mano alla scienza. Lungi dall’essere una necessità strettamente casalinga, lo smaltimento dei rifiuti è un problema anche per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale e la NASA lo risolverà con la tecnologia. Gli abitanti della ISS accumulano periodicamente fino a 2 tonnellate di spazzatura a bordo, per un totale di 12 tonnellate all’anno, che rispediscono ciclicamente a Terra con le navette degli ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di Raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Reggio Calabria : terzo appuntamento con i dibattiti pubblici sulla Raccolta differenziata : ... Giovanni Muraca; Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento provinciale Enti locali di Fi, autore in questi giorni della proposta-progetto DifferenziAMOla 2.0, il caposervizio della Cronaca Reggio di ...

Mazara del Vallo Raccolta differenziata ZONA 3 : Da Mercoledì 11 Luglio al via il servizio Porta a Porta. Inizio distribuzione Kit ZONE 4 e 5 Da mercoledì 11 luglio prenderà il via il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA Porta a Porta per la ZONA 3, ...

Raccolta differenziata. Via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Reggio Calabria : Pizzimenti presenta "Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0" - Siclari : 'sulla differenziata fallimento di Falcomatà' [... : 'Un plauso va di certo a Pizzimenti per aver portato tutte le istanze dei commercianti e dei cittadini al centro dell'attenzione politica e a tutti i consiglieri di Forza Italia e degli altri partiti ...