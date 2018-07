Quasi sposi Su Canale 5 il film di Michael Scott oggi | 25 luglio 2018

Quasi SPOSI/ Su Canale 5 il film con Arielle Kebbel (oggi - 25 luglio 2018) : QUASI SPOSI , il film commedia che va in onda su Canale 5 oggi pomeriggio. Nel cast tra gli altri Arielle Kebbel , Like Griggs e Jaclyn Smith, alla regia Michael Scott. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 05:44:00 GMT)

Filippa Lagerback e Daniele Bossari (Quasi) sposi/ Ecco come sarà l’abito : “Minimal! Ma sono preoccupata…” : Filippa Lagerback e Daniele Bossari (quasi) sposi: Ecco come sarà l’abito dell'annunciatrice televisiva: “Minimal! Ma sono preoccupata…”, e confessa di avere "paura" del meteo.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:38:00 GMT)