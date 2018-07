Quando effettuare il taglio del cordone e come?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il clampaggio delombelicale, o più comunemente “ildel”, è una procedura necessaria che serve a separare definitivamente la mamma dal bambino appena nato. Molti genitori si chiedono peròsia più giusto effettuarlo una volta avvenuto il parto. Infatti, la tempistica del clampaggio delombelicale è un argomento molto delicato che crea sempre delle discussioni,conferma anche il comitato dell’American College of Obstetricians and Gynecologyst e dall’American Academy of Pediatrics1. Diversi studi clinici mostrano infatti che untardivo potrebbe ridurre il rischio di comparsa di anemia da carenza di ferro nel bambino, favorendo capacità antiossidanti1,2. Tuttavia, untroppo ritardato potrebbe portare a diverse complicanze,un aumento del numero di globuli rossi nel sangue, la policitemia3, trattabile con fototerapia...