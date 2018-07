Quando disse | ' La carriera? Dipende da cosa lasci' - VIDEO

Quando disse : 'La carriera? Dipende da cosa lasci' : ''Il progresso Dipende in gran parte da Quando saremo in grado di costruire una società pluralista e multiculturale '' in '' un'epoca globale ''. Era il maggio del 2008 Quando Sergio Marchionne, ...

VIRNA LISI/ Quando disse di no a James Bond e a Playboy... (Techetechetè) : Una bellezza perfetta: verrà riconosciuta così per tanti anni VIRNA LISI, attrice di grande talento. Stasera verrà ricordata dalla trasmissione Techetechetè(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 09:02:00 GMT)

Quando Marchionne disse : «Chi comanda è solo» Foto Elkann : «Ci ha insegnato a pensare diversamente» : Dall’arrivo alla guida del gruppo a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli, che l’aveva cooptato in consiglio di amministrazione, alla fusione con Chrysler. Dalla rottura con Confindustria alla quotazione della Ferrari. Ora la successione

Sergio Marchionne - come sta?/ Mistero su congedo medico : Quando disse - “questo lavoro ti consuma - sono stanco” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel Mistero. come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Biagio Antonacci e le sue prime volte : 'Quando il marito di Mara Maionchi mi disse 'Fai schifo'' : In un mondo 'in cui dominano l'ipocrisia e la preoccupazione del giudizio altrui', Biagio Antonacci, intona il proprio inno alla libertà. A quasi 55 anni, reduce da un disco e da un tour trionfali, si ...

Quando l’assessore di Milano disse no al corruttore Parnasi «Che figura noi romani...»Video Chi è Maran - tra Pisapia e Sala : A Pierfrancesco Maran fu proposto l’acquisto di una casa. Lui rifiutò «sdegnato» L’intercettazione: «Che figura, sembravamo i romani nei film Quando vanno a Milano»

Luciana Alpi morta - Quando disse : ‘La verità sull’assassinio di mia figlia non la vogliono’ : Aveva 85 anni Luciana Alpi. Gli ultimi ventiquattro li ha trascorsi cercando la verità sulla morte della figlia Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme al collega Miran Hrovatin. Anni di rabbia, delusione ed amarezza per una giustizia lenta, una verità ancora così inconcepibilmente lontana come lei stessa aveva ribadito in una lettera dello scorso anno all’Ansa. Un uomo condannato, Hashi Omar Hassan, ...

Silvio Berlusconi - Quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...

Paolo Savona ministro dell'Economia?/ Quando disse : “Euro cappio al collo per l'Italia” : Paolo Savona ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:00:00 GMT)