Qualificazioni all' EuroClub | da domani a domenica Imperia sarò la capitale europea della

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Domani Qualificazioni femminili : Zuccarelli/Traballi a caccia del main draw : Una qualificazione al main draw non impossibile nel 4 Stelle di Espinho in Portogallo per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che sembra abbia superato il problema agli addominali che le aveva impedito di disputare la finale per il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona sabato scorso. Le azzurre, teste di serie numero 1 delle qualificazioni nel torneo portoghese e già qualificate al secondo e decisivo turno, scenderanno in campo Domani ...

LIVE Olanda-Italia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo (38-30) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Italia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Palla a due alle ore 18.00 e buon divertimento con la DIRETTA di Olanda-Italia. OA Sport non vi farà perdere nemmeno un canestro di una sfida importante per la nazionale azzurra CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA SI VA ...

Diretta / Olanda Italia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Qualificazioni Mondiali 2019) : Diretta Olanda Italia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket a Groningen, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2019(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:38:00 GMT)

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara alla sfida contro l’Olanda : out Della Valle : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia - i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni - out Della Valle : Meo Sacchetti, CT Della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata. Sacchetti, dopo aver già perso Daniel ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia maschile fallisce la qualificazione a Poitiers : Mentre una nazionale italiana di Basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania. L’Italia, che ha ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sbarca a Groningen per la sfida con l’Olanda. Confermata la distorsione alla caviglia per Hackett : L’ItalBasket è sbarcata nel primo pomeriggio a Groningen, in Olanda, dove domenica affronterà i padroni di casa nell’ultima sfida della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri dopo la sconfitta con la Croazia, proveranno a riscattarsi subito e trovare una vittoria che potrebbe risultare determinante nel turno successivo. Il CT Meo Sacchetti dovrà fare a meno di Daniel Hackett, che si è infortunato durante il match con la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : un’Italia generosa si arrende alla Croazia. Prima sconfitta per gli azzurri : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste ha vinto la Croazia, 78-72. Una sconfitta che non sposta la classifica degli azzurri, che rimangono al comando del gruppo D ad una partita dal termine (domenica alle 18 a Groningen contro l’Olanda) e con in tasca già da mesi il biglietto per la seconda fase, ma che il suo valore ce l’ha. Perché i risultati accumulati continueranno a valere anche in ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia lotta fino alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...

LIVE Italia-Croazia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio croato all’intervallo (41-39) - ma ottimi azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, sfida valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Palla a due alle ore 20.45 e buon divertimento con la DIRETTA di Italia-Croazia. OA Sport non vi farà perdere nemmeno un canestro di una sfida importante per la nazionale azzurra. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FINISCE QUI! ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia : Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’ItalBasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Croazia ai raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro : spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo. Proprio l’ultimo successo ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : sorteggiati i gironi. Italia sfortunata - trova la Bielorussia : Si è svolto oggi a Glasgow (Scozia) il sorteggio dei gironi per le Qualificazioni dei Mondiali 2019 di Pallamano femminile, che si svolgeranno a dicembre del prossimo anno in Giappone. Urna sfortunata per l’Italia che dalla prima fascia pesca una rivale di grande livello, la Bielorussia. Le altre avversarie saranno Portogallo e Grecia, che verranno affrontare dalle azzurre già negli imminenti Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La formula del ...

