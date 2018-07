Qual è il tuo lavoro dei tuoi sogni?

Milan - adesso Commisso tuona : “Qualcuno crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” : Rocco Commisso deluso per il mancato acquisto del Milan adesso punta il dito contro il fondo Elliott, il suo braccio destro Stover a gamba tesa “Qualche tifoso del Milan crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” Tra il fondo americano proprietario del Milan e lo staff di Rocco Commisso, sembra essere calato il gelo. L’imprenditore calabrese che ha tentato di acquistare il club dalle mani di Yonghong Li, ...

Mutuo - Quali garanzie : Non tutti possono ottenere un Mutuo, il contratto di prestito a titolo oneroso sottoscritto con un istituto di credito quando si ha necessità di una grossa somma, ad esempio per acquistare una casa o ...

Inghilterra - con Panama è troppo facile! Talentuosa ma eterna incompiuta : ecco i motivi per i Quali non vincerà il Mondiale : Inghilterra che domina contro Panama, un’avversaria non certo probante per la squadra di Southgate che sulle ali dell’entusiasmo rischia di cadere rovinosamente L’Inghilterra sta dimostrandosi una delle squadre migliori presenti ai Mondiali di Russia 2018. Con un Kane superlativo nulla sembra impossibile per la squadra di Southgate e da oltre Manica si sogna già il colpaccio Mondiale, ma è troppo presto per cantar vittoria. ...

Qualcuno spia il tuo cellulare? Ecco i codici da digitare per scoprirlo : Qualcuno spia il tuo cellulare? Ecco i codici da digitare per scoprirlo Qualcuno spia il tuo cellulare? Ecco i codici da digitare per scoprirlo Il nuovo obiettivo degli hacker è riuscire a rubare i ...

Chrome : come vedere Quali schede - siti ed estensioni rallentano il tuo PC : Google Chrome spesso è il primo accusato di un computer lento e altrettanto spesso è effettivamente il colpevole, anche se il tuo computer è relativamente nuovo. Tante schede aperte contemporaneamente, tantissime estensioni e la RAM viene occupata in larga misura, anche in modo da non consentire di fare altro sul tuo PC. C’è un modo per controllare se la colpa di un computer lento è effettivamente da attribuire a Chrome ed è quello di ...

Sara Errani tuona : “Una sQualifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. Questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

