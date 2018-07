Calciomercato : il Psg non vuole vendere Rabiot : Il Psg ritiene Adrien Rabiot incedibile, nonostante il giocatore abbia solo ancora un anno di contratto e ha proposto al giocatore il rinnovo. Lo scrive oggi L’Equipe secondo cui Al-Khelaifi intende resistere alle lusinghe per il 23enne centrocampista (su di lui ci sono Barcellona e Juventus) per il quale è pronto un nuovo e più ricco contratto. Anche se né il giocatore, né sua madre-agente, Veronique, hanno ancora accettato la ...

Ilaria D'Amico rivela l'incubo di Buffon : «Non vorrebbe mai sfidare la Juve col Psg» : Ilaria D'Amico, giornalista Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, rivela le ragioni del passaggio del portiere dalla Juventus al PSG.

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

Al Psg Neymar non è più incedibile : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l'emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del ...

Di Maria al Napoli - Ancelotti lo chiama/ Ultime notizie - il Psg non lo considera - il nodo è l'ingaggio : Di Maria al Napoli, Ancelotti lo chiama. Ultime notizie, il PSG non lo considera, il nodo è l'ingaggio. Il tecnico del club partenopeo avrebbe contattato il nazionale argentino (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:10:00 GMT)

Bonucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma : Allegri insiste per Godin : Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha ...

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain [VIDEO]. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tentera' di portare nella sua ...

GIGI BUFFON AL Psg/ Video presentazione : "Quando non sarò più al top appenderò i guantoni al chiodo" : GIGI BUFFON, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Buffon sincero : “non mi darebbe fastidio - ma una finale di Champions tra Juve e Psg…” : Gigi Buffon e il tanto chiacchierato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutta la sincerità dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon è un giocatore del PSG: il portiere italiano è stato presentato ufficialmente oggi in Francia e tra obiettivi da raggiungere e ambizioni, l’ex numero 1 della Juventus non ha potuto non commentare la trattativa in corso del suo vecchio club con Cristiano Ronaldo. LaPresse Sembra che ...

