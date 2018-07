Prorogato comodato d' uso | La Casa delle Donne resta in via Colagrande

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L'Aquila - Ladell’Aquila continuerà a essere operativa nei locali di proprietà comunale di via Angelo. La Giunta ha infatti approvato la delibera con la quale vieneild’uso gratuito all’associazione “Terre Mutate” fino al luglio 2021, in attesa, comunque, che venga riparato l’ex orfanotrofio di Collemaggio. L’edificio, di proprietà della Provincia dell’Aquila, sarà la sede definitiva della(già attiva dal 2015) una volta che sarà ristrutturato e adeguato alle funzioni che svolge l’associazione in questione, grazie al finanziamento di 3 milioni di euro messo a disposizione dal ministero per le Politiche sociali. Nella struttura hanno sede, tra l’altro, il centro antiviolenza e lo sportello per l’orientamento e il sostegno alle realtà femminili. “La sinergia tra il servizio ...