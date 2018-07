romadailynews

: Procuratore Corte dei Conti: Regione sia più incisiva nel risanamento: #Roma – “Il cammino… - romadailynews : Procuratore Corte dei Conti: Regione sia più incisiva nel risanamento: #Roma – “Il cammino… - toscaross : RT @Basilicata24: 'Per il Procuratore della Corte dei Conti sussiste ancora il dubbio che il bilancio violi alcuni principi di regolarità e… - Basilicata24 : 'Per il Procuratore della Corte dei Conti sussiste ancora il dubbio che il bilancio violi alcuni principi di regola… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma – “Il cammino e’ ancora lungo, ma, come diceva il poeta (Antonio Machado), ‘Il cammino si fa camminando e volgendo lo sguardo indietro si vede il sentiero che mai si dovra’ tornare a calpestare’. Come si e’ visto il risultato di amministrazione e’ tuttora negativo (-450 milioni euro) e, comunque, il disavanzo consolidato e’ elevatissimo (2.485 milioni di euro)”. Cosi’ ildelladeidel Lazio, Andrea Lupi, nella sua relazione in occasione della parifica del bilancio 2017 dellaLazio. “Al riguardo- ha aggiunto- non puo’ che ribadirsi che l’amministrazione deve proseguire sulla strada delma con azioni piu’ incisive oltre che in merito all’incremento della dotazione del fondo per il pagamento dei residui perenti, in ossequio al limite prudenziale ...