Prete sorpreso in auto con una bimba di 10 anni in provincia di Firenze | rischia il

huffingtonpost

: Calenzano, prete sorpreso in auto con una bambina: rischia il linciaggio [news aggiornata alle 10:30] - repubblica : Calenzano, prete sorpreso in auto con una bambina: rischia il linciaggio [news aggiornata alle 10:30] - Agenzia_Ansa : Prete sorpreso in auto con bimba di 10 anni, arrestato L'uomo ha rischiato il linciaggio: è accaduto tra Prato e F… - Adnkronos : Sorpreso in auto con bimba, prete in manette -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Avrebbe molestato una ragazzina di 10all'interno di una vettura, quando è statoda alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l'uomo, undi 70, parroco di una chiesa di Calenzano (), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì scorso in viale del Pino a Calenzano.Il, che avrebbe dovuto lasciare la parrocchia il prossimo settembre, si troverebbe in stato di fermo, agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza aggravata su minore.Per il momento sull'accaduto c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori, che non hanno fornito dettagli né precisazioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Signa con il coordinamento della Procura. sul Tirreno