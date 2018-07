Prete molesta una bimba di 10 anni in auto ' Era lei a prendere l' iniziativa'

Prete molesta una bimba di 10 anni in auto : arrestato. La folla tenta di linciarlo : Un sacerdote sorpreso in auto con una bimba di dieci anni in un'area di sosta dietro a un supermercato, è stata arrestato in flagranza di reato. L'episodio, riportato da alcuni quotidiani locali, ...

Prato - Prete molesta in auto bimba di 10 anni : folla cerca di linciarlo - poi viene arrestato : Don Paolo G. sarebbe stato sorpreso in auto con una bambina di dieci anni. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22.30 di lunedì sera vicino al supermercato Conad di Calenzano. A notarlo è stato un residente che ha poi avvertito i suoi vicini, venuti alle mani col sacerdote. La procura di Prato indaga.Continua a leggere