Prete arrestato | Betori lo sospende Se confermati | fatti intollerabili e

Calenzano - arrestato Prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

Arrestato Prete peruviano sorpreso in ostello con adolescente : In Perù un prete di 38 anni è stato Arrestato dopo essere stato colto in flagrante con una adolescente di meno di 16 anni. Il sacerdote, a quanto pare, era interessato ad avere rapporti con la minore, ...

Rancagua. Abusi su minori : arrestato un Prete : Un prete cileno è stato arrestato. Il sacerdote è accusato di avere abusato di alcuni minori, al termine di una

Cile - arrestato un Prete pedofilo : 6.19 Un sacerdote Cileno è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di alcuni minori, al termine di una indagine che ha coinvolto alti prelati cattolici Cileni che si sospetta abbiamo coperto i fatti per decenni. Il procuratore che ne ha ordinato l'arresto indaga anche su altri 14 preti già sospesi dal servizio nella diocesi di Rancagua,nel sud del Cile,tutti accusati di far parte di una rete di pedofili. Il sacerdote è accusato di ...

Ammette tutto il Prete arrestato in Vaticano per pedopornografia : arrestato in Vaticano qualche tempo fa, monsignor Carlo Capella , sacerdote di Rho cresciuto all'oratorio San Carlo, ha ammesso il reato di pedopornografia. L'ha fatto ieri durante il processo a Roma. ...