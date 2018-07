positanonews

: Il 24 luglio a Lajatico alle ore 21.30, sarà presentato 'Piccoli Versi', il primo libro di poesie di Andrea Bocelli… - AndreaBocelli : Il 24 luglio a Lajatico alle ore 21.30, sarà presentato 'Piccoli Versi', il primo libro di poesie di Andrea Bocelli… - positanonews : Presentato al Teatro Sancarluccio di Napoli la XV edizione del Positano Teatro Festival tra le #news… - positanonews : Presentato al Teatro Sancarluccio di Napoli la XV edizione del Positano Teatro Festival -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Tante le compagnie in scena, con altrettanti spettacoli, che, come ha sottolineato il sindaco diMichele De Lucia, hanno, come ogni anni, il compito di far conoscere, oltre all'arte teatrale,...