Plusvalenze fittizie | il Chievo resta in A | il Crotone chiede un nuovo processo

Caso Plusvalenze fittizie : il Chievo resta in Serie A : Si è conclusa la vicenda giudiziaria che nei giorni passati ha coinvolto Cesena e Chievo a favore, certamente, di quest'ultima società. Infatti, il Tribunale Federale ha dato ragione alla società di Campedelli: il presidente della società veneta, dimostrando che la Procura abbia creato un vizio di forma e quindi l'impossibilità di procedere con il processo, ha ottenuto la vittoria legale. Il Caso delle plusvalenze sospette e il vizio di ...

Caso Chievo Verona - “improcedibilità” nei confronti del club per il caso delle Plusvalenze fittizie : la situazione : Chievo Verona, il processo per le plusvalenze fittizie si chiude in un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti del club: la palla passa alla Procura Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla ...

Penalizzazione Chievo Verona – Il club si difende in tribunale dalle accuse di Plusvalenze fittizie : il comunicato ufficiale : Il Chievo Verona comunica di essersi difeso oggi davanti al tribunale Federale per quanto riguarda lo scandalo delle plusvalenze fittizie Periodo nero per il Chievo Verona: la squadra rischia infatti grosso dopo le pesanti richieste della FIGC a causa dello scandalo delle plusvalenze fittizie in cui è coinvolto il club gialloblu. 15, i punti di penalizzazioni richiesti dalla Federazione, da scontare nello scorso campionato, e quindi la ...

Plusvalenze fittizie - richieste pesantissime per il Chievo : il club gialloblu rischia la retrocessione immediata : La Procura della Figc ha chiesto per il Chievo quindici punti di penalizzazione da scontare nello scorso campionato, questo certificherebbe la retrocessione del club gialloblu Nuvoloni neri in vista per il Chievo, coinvolto nello scandalo delle Plusvalenze fittizie. La Procura della Figc ha chiesto 15 punti di penalizzazione per il club gialloblu, da scontare nel campionato 2017/2018. Stessa richiesta per il Cesena, club comunque ...

Caos in Serie A e Serie B : Plusvalenze fittizie - illeciti gravissimi per due squadre - verso clamorosi ripescaggi [DETTAGLI] : Il Chievo rischia seriamente la retrocessione in Serie B, il Cesena di scomparire dal calcio che conta. E’ questo quanto emerge dalla relazione conclusiva della Procura Federale sulle plusvalenze fittizie di veronesi e la società di Lugaresi. Le due squadre andranno a processo entro massimo 20 giorni. L’accusa è gravissima: sopravvalutare un giocatore ultra sconosciuto che il più delle volte non ha calcato i campi nemmeno della ...

I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per Plusvalenze fittizie : La Procura federale della FIGC ha rinviato a giudizio Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, presidenti delle squadre di calcio di Chievo Verona e Cesena, insieme ad altri diciotto dirigenti, per aver contabilizzato nei bilanci societari delle plusvalenze fittizie. Con l’uso di The post I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per plusvalenze fittizie appeared first on Il Post.

