fanoinforma

: Platea “sold aut” e spettacoli super: all’Arena Bcc in arrivo tre eventi imperdibili #fano #fanoinforma #arenabcc… - fanoinforma : Platea “sold aut” e spettacoli super: all’Arena Bcc in arrivo tre eventi imperdibili #fano #fanoinforma #arenabcc… - OcchioNotizia : Platea “sold out” e spettacoli super: all’Arena Bcc in arrivo tre eventi imperdibili - -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Fano , PU, " Non un semplice contenitore dima un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni della città, per i fanesi e per i turisti che hanno trovato nell'Bcc di ...