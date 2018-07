Pirlo torna in Nazionale | sarà vice di Mancini

La Champions League torna su Sky Sport : in studio anche Andrea Pirlo : La più grande competizione europea per club torna su Sky. Alla conduzione ci sarà Ilaria D'Amico, mentre Andrea Pirlo sarà la new entry d'eccezione. L'articolo La Champions League torna su Sky Sport: in studio anche Andrea Pirlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.