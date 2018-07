Pirlo sarà vice Mancini in Nazionale

Nazionale : Pirlo sarà il vice di Mancini in Nazionale : Andrea Pirlo , apprende l’Ansa, è a un passo dal ritorno in Nazionale , dove dovrebbe assumere a breve l’incarico di vice del ct Roberto Mancini . La trattativa tra l’ex campione del mondo e la federcalcio, che era praticamente conclusa, si è ora neutralizzata temporaneamente perché il commissario straordinario Roberto Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky assunto da Pirlo per la Champions ...

Pirlo sicuro : “farò corso d’allenatore. Mancini? Sarà un bel percorso” : “La Nazionale ha preso un allenatore importante” come Roberto Mancini “che parte da zero, perché ormai bisogna ripartire da zero dopo quello che è successo quest’anno. Una Nazionale che sicuramente avrà grande entusiasmo, gente nuova e giovane. Sarà un bel percorso da fare. Speriamo che si possa andare avanti molto bene. Un mio contributo? Inizierò a fare il corso di allenatore quest’estate per vedere in futuro che ...