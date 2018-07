Piogge monsoniche in Bangladesh | frane uccidono 5 bimbi vicino ai campi profughi Rohingya

Maltempo nelle Filippine : Piogge monsoniche a Manila [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

A causa di frane provocate dalle Forti piogge monsoniche, almeno 9 persone sono morte nell'India nordorientale, nello stato di Manipur: gli smottamenti si sono verificati nella notte, sorprendendo le vittime nel sonno. I soccorritori sono sul posto.

Piogge monsoniche in Nepal : oltre 50 morti nelle ultime 2 settimane : In Nepal nelle ultime 2 settimane le Piogge monsoniche hanno innescato frane e inondazioni, provocando almeno 50 morti, 20 feriti e 9 dispersi: o ha reso noto Ram Krishna Sebeidi, portavoce del Ministero dell’Interno, il quale ha sottolineato che sono stati colpiti 36 dei 77 distretti del Paese, soprattutto nell’area pianeggiante del sud del Nepal. oltre alle vittime, si segnalano importanti danni a ponti e strade: i media locali ...

almeno 15 persone sono morte in India a causa delle Piogge monsoniche, che hanno provocato inondazioni e frane: lo hanno reso noto fonti ufficiali. Salgono così a 200 i morti per i monsoni nel 2018. Nel Manipur si registrano 9 vittime, tra cui 8 bambini, mentre 6 persone sono rimaste uccise in alluvioni e frane nell'Uttarakhand, Stato himalayano nel nord del Paese.

Piogge monsoniche in Nepal : allagamenti e frane - almeno 50 vittime : Le Piogge monsoniche in Nepal hanno innescato allagamenti e frane, causando la morte di almeno 50 persone in due settimane: il maltempo ha colpito 36 dei 77 distretti del paese, secondo quanto reso noto da un portavoce del ministero dell’Interno. Vi sarebbero una decina di dispersi, mentre i danni infrastrutturali riguardano vie di comunicazione come ponti e strade. I media locali riferiscono che le frane hanno ostruito diverse autostrade, ...

Piogge monsoniche - frana nel nordovest dell’India : 9 morti tra cui 8 bambini : Una frana nel nordest dell’India, innescata dalle Piogge monsoniche, ha provocato la morte di 8 bambini e una donna: la tragedia è avvenuta nel villaggio di Tamenglong, nello stato di Manipur. La frana ha travolto alcune abitazioni sorprendendo le vittime nel sonno. Mumbai è nel caos a seguito di quattro giorni di Piogge torrenziali: violente precipitazioni nella capitale finanziaria dell’India hanno mandato in tilt i trasporti ...

Thailandia : corsa contro il tempo per fare uscire i ragazzi dalla grotta prima delle Piogge monsoniche : Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell’arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. “La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Thailandia - squadra giovanile di calcio intrappolata da giorni in una grotta : le Piogge monsoniche ostacolano i soccorsi : Un’intera squadra di calcio giovanile della Thailandia è intrappolata da quattro giorni all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese, dove si trovava per un’escursione. Il gruppo, composto da 12 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e l’allenatore, è disperso da sabato e si trova al momento senza cibo, in un ambiente umido e allagato in certi tratti fino a 5 metri. A tenere prigioniera la squadra sono le ...