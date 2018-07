Pietra Ligure | Notte bianca Summer Dance anche al parco negro

Tutto pronto e grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure : Tutto pronto e grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure . Dalle ore 18.00 di giovedi 26 luglio le piazze, le vie e il lungomare g. bado, chiuso eccezionalmente al traffico, si ...

Perde il controllo dell'auto e danneggia alcuni mezzi parcheggiati : incidente a Pietra Ligure : corso Italia a Pietra Ligure , teatro dell' incidente Un incidente che ha causato non pochi disagi si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, in corso Italia a Pietra Ligure : un'utilitaria, al cui ...

Pietra Ligure : tutto pronto per "Dog in Pietra" - sfilata di cani ed esibizioni di agility : Pietra Ligure , in questi ultimi anni si e' conquistata la fama di cittadina vivace e attiva, fama che vuole consolidare e mantenere proponendo per l'estate 2018 un fitto calendario di eventi . Tutte ...