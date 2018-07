Piazza San Carlo | il Viminale | “Ai sindaci decisione su manifestazioni e sicurezza”

“Una rivoluzione”. Festival di Sanremo - cambia tutto : gli italiani sPiazzati dalle novità : Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato ...

Renzi racconta il calcio storico fiorentino : primo ciak in Piazza Santa Croce : L'esordio di Matteo Renzi su Mediaset si avvicina, e il Fatto Quotidiano anticipa alcuni dettagli della prima puntata, in cui l'ex premier racconterà il calcio storico fiorentino. Abito scuro e camicia bianca in stile Alberto Angela, il senatore di Scandicci punta i riflettori sul campo di piazza Santa Croce, nel primo atto di un lungo documentario prodotto a Lucio Presta, agente di Roberte Benigni. Un progetto già interamente ...

Piazza Affari in calo insieme all'Europa. Pesanti i titoli della Galassia Agnelli : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,42% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...

Serena Williams - Piazza San Marco e la… torre di Rapunzel! La simpatica ‘gaffe’ della tennista a Venezia [VIDEO] : Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe! Serena Williams, dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, si è concessa una vacanza. La tennista, con marito e figlia al seguito, ha visitato Venezia rimanendo rapita dalle bellezze del luogo. La sportiva non può che rimanere sopraffatta dalla struttura ...

SAN PRISCO - Tutto pronto per l'Estate in città - si parte domenica con una serata dedicata al ballo in Piazza Mercato : A partire da domenica 22 luglio, in diverse location , Piazza Mercato, Cortile della casa comunale, Piazza Chiesa, Piazza Cardella, ci saranno serate dedicate al ballo, spettacoli teatrali, ...

Venezia : Carabinieri sequestrano drone in Piazza San Marco : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Natanti del Reparto Operativo di Venezia, la scorsa mattinata sono intervenuti in Piazza San Marco avendo notato, da bordo della motovedetta in navigazione nell’omonimo bacino, un drone in sorvolo. Infatti l’equipaggio in servizio di Pronto Int

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta : Carmen Ferreri da Piazza dal Popolo a Sanremo? (19 luglio) : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Pesante sul mercato di Piazza Affari Mondadori : Si muove in profondo rosso il gruppo editoriale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,18% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Futura festival : Ghemon - Pascal - Gemello e Viito sul palco di Piazza San Lorenzo : Arrivano le note e l'energia del Futura festival. Scatta questo venerdì a Viterbo la kermesse tutta dedicata alla musica indipendente, il 20 e il 21 luglio a piazza San Lorenzo. Al Futura festival si ...

Sant'Antioco.Tenta di uccidere la moglie a colpi di roncola nella Piazza centrale del paese : Un incontro per parlare degli ultimi dettagli della separazione, la coppia infatti era ancora sposata. E invece lui, 70 anni, pensionato originario di Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente, ma residente ...

San Benedetto - tornano le lauree in Piazza all'ombra del Torrione : Nella sede della Facoltà di Economia dell'Univpm di San Benedetto del Tronto sono attivi il Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale di Management pubblico e ...

Viva la Vida! Frida Kahlo in Piazza San Matteo nello spettacolo di Pino Cacucci : Per tutti gli spettacoli l'inizio è previsto per le 21:15. Biglietti: intero 12 euro ridotto 10 euro. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui ...