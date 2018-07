Peugeot 2008 Diesel Blue HDi | 120 CV con cambio automatico EAT6

laragnatelanews

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il piccolo Crossover di casaha visto stagioni alterne , dal punto di vista commerciale. Dopo l’iniziale entusiasmo e raggiungere le 100 mila unità vendute in Italia, la piccola presentata nel 2013, ha subito un restyling nel 2016 e una nuova veste, per un rinnovato slancio stilistico, ma anche di spessore tecnologico. Tante le novità visibili e molte anche sotto la nuova pelle. L’estetica appare sicuramente più smaliziata. La vettura rimane moderna e aggressiva. Pur non essendo una vettura a trazione integrale, dispone di un sistema elettronico di controllo della trazione e di un ripartitore che comunque risolvono in molte situazioni limite. Oggi con l’ingresso in gamma della nuova versione che abbina un nuovo motoreHDi al, per il massimo piacere di guida, esaltato anche dalla presenza deli-Cockpit, firma distintiva ...