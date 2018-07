Perché si tradisce?

vanityfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018)tradiamo?anche le persone felici tradiscono? Esther Perel, terapeuta di coppia, ha indagato per anni sulle relazioni, ascoltando storie, promuovendo studi, consigliando coppie, per arrivare a dire con certezza che l’atto del tradire è davvero poco compreso. Tradire: atto proibito e al tempo stesso universalmente praticato. L’adulterio esiste da che esistono le relazioni di coppia ed è anche il tabù a cui sono immediatamente connesse. Il tradimento è storico, tenace, più tenace, molto probabilmente, delle relazioni stesse, non a caso è anche l’unico comandamento che viene ripetuto due volte nella Bibbia: una volta per l’azione e una volta per l’intenzione. Il punto di vista riguardo al tradimento è cambiato nel tempo: un tempo il matrimonio era un affare economico e l’infedeltà minacciava, innanzi tutto, la sicurezza economica, oggi il matrimonio è un ...