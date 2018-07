Perché sarebbe meglio se Gianni Brera fosse censurato : Sia censurato anche Gianni Brera . Mi sto convincendo che gli autori censurati siano i più necessari e però non credo si debbano leggere solo Kipling, Twain e Matzneff, credo si debba leggere, o rileggere, anche Brera . Sono andato a San Zenone al Po per vedere la sua tomba, dotata di portacenere per

Il creatore di Anothe World spiega Perché un sequel sarebbe interessante : Eric Chahi è il creatore di Another World e si è fatto conoscere nel medium videoludico per il numero di innovazioni che ha portato nei suoi titoli.Ebbene come possiamo apprendere da Gonintendo in occasione del lancio di Another World per Nintendo Switch, il creatore della serie è stato intervistato e ha lasciato qualche dichiarazione in merito ad un possibile sequel del gioco.Riguardo tale possibilità, egli dice: "sarebbe un'impresa complicata ...