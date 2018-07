Perché Carolyn Bessette è ancora anzi | più che mai un’icona di stile

vanityfair

: Smith torna a casa: rinviato il suo intervento, ecco perchè - Mafia_Capitale : Smith torna a casa: rinviato il suo intervento, ecco perchè - KontroKulturaa : Carolyn Smith torna a casa: rinviato il suo intervento, ecco perchè - - Play4movie : La giudice di Ballando è una vera leonessa: una vita a passo di danza, perché dall'energia nasce energia, anche nei… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Di lei non c’è uno scatto che non sia memorabile.poteva essere a passeggio con il cane, invitata a un party di beneficenza o in posa per un ritratto e riuscire sempre a essere magnetica, non solo per gli obiettivi dei fotografi ma anche per il pubblico che l’aveva scoperta a metà anni ’90. A quei tempi una sconosciuta pr di Calvin Klein, negli anni d’oro dello stilista americano, cominciava a uscire con John Fitzgerald Kennedy Jr (detto John John), lo scapolo più ambito d’America non solo per l’appartenenza al prestigioso lignaggio ma anche per l’indiscutibile glamour e l’irresistibile sex appeal. La miscela tra i due fu subito esplosiva maper brillare non aveva bisogno dell’allure di quello che nel settembre del 1996 sarebbe diventato suo marito: lei di fascino ne aveva da vendere. Meno di tre anni dopo, il 16 luglio del 1999, il Piper su cui viaggiava ...