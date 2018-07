Per Salvini crocifisso obbligatorio ovunque? Dove esattamente e quali multe per mancata

'Non ci interessa' : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo Per i migranti : 'Apprezziamo il lavoro dell'Italia e il vostro sostegno al fine di una partnership strategica, politica e di sicurezza tra Italia e Libia' ha detto al-Sarraj, nel corso di un colloquio durato circa ...

"Non ci interessa" : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo Per i migranti : I soldi dell’Europa non li vogliamo: La Lega accoglie con atteggiamento men che tiepido l’idea di Bruxelles di indennizzare i paesi dell’Unione che si troveranno a dover accogliere i migranti. Nonostante Giuseppe Conte usi toni più conciliatori. “Non è mai stata fatta una questione di soldi”, ha commentato il premier che, nonostante abbia ammesso di non aver ancora “studiato” la proposta ...

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' Per la città (2) : (AdnKronos) - Risorse. La richiesta di una deroga per lo sblocca vigili, cioè la possibilità di assumere nuovi agenti di polizia locale togliendoli dal computo generale dei dipendenti degli enti locali. Per il Comune di Verona, che ha le risorse per farlo, vorrebbe dire avere più vigili e nello stes

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' Per la città (3) : (AdnKronos) - Mentre il sindaco Federico Sboarina ha spiegato che: “Quella del Comune di Verona è una gestione virtuosa, come dimostrano i 130 milioni di avanzo di bilancio. Soldi in cassa a disposizione da poter investire ma che non possiamo usare. Al Ministro non chiediamo soldi, ma di poter usare

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' Per la città : Verona, 24 lug. (AdnKronos) - Oggi il sindaco di Verona, Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato si sono recati al Viminale, dove hanno incontrato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Al Ministro, come anticipato nel comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico di sabato 1

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno Per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

Saviano ci chiede di schierarci contro Salvini Perché anche il silenzio ha le sue conseguenze : Roberto Saviano è uno scrittore, un personaggio, capace di catalizzare amori al limite dell’idolatria e odi viscerali. Su Il Fatto Quotidiano si è lungamente confrontato con Marco Travaglio. Le idee si sono contrapposte in modo civile (e di questi tempi è davvero una rarità) e alla fine ognuno ha confermato giudizi e critiche su governo, Cinquestelle, Salvini e su come affrontare i nuovi scenari politici. Su Repubblica, invece, Saviano lancia un ...

Salvini contro la Corte europea Per i diritti dei Rom : Roma, 24 lug., askanews, - 'Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom', così, con l'aggiunta di un emoticon di stupore-sconcerto, il ministro dell'interno Matteo Salvini ...

La delibera di Salvini Per tagliare i servizi ai migranti e i costi dell’accoglienza : La delibera del ministro dell'Interno parla di differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. L'obiettivo è essenzialmente quello di portare i costi da 35 a 25 euro al giorno per migrante (anche se alcune fonti ci confermano come probabilmente si "chiuderà" a 28 euro), con il via libera dell'ANAC di Cantone.Continua a leggere

Migranti - la proposta della Ue sui centri controllati : “6mila euro Per ogni Persona”. Salvini : “No all’elemosina” : “Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l’Italia non ha bisogno di elemosina“. Parola del ministro dell’Interno Matteo Salvini che respinge al mittente la proposta dell’Ue, riportata dal Financial Times, di pagare 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei paesi membri. “L’ipotesi non esiste – ha detto Salvini a margine della visita del sacrario dei Vigili del fuoco. ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’oPerato della guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...