Pensione | contributi si prescrivono

Dopo 40 anni di contributi - Vasco Rossi va in Pensione : Vasco Rossi va in pensione. Sembra incredibile poter scrivere le parole «Vasco» e «pensione» nella stessa frase, eppure pare proprio che sia vero. Sessantasei anni, 40 di musica senza sosta e di versamenti a quello che fu l’Enpals, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo ora confluito nell’Inps. Quarant’anni di c...

Contributi Pensione : Cos’è e come si calcola la totalizzazione : come accade sempre più spesso, i lavoratori sono chiamati a riunire i Contributi pensione versati in diverse gestioni previdenziali per raggiungere i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Infatti, pretendere che un impiegato o un operaio faccia sempre lo stesso tipo di lavoro per tantissimi anni, quasi non esiste più, ed ecco che negli anni precedenti al pensionamento si presenta il problema di come ...

Pensione : come fare la ricongiunzione dei contributi? : I casi di lavoratori che lavorano per 40 anni sempre nello stesso settore e versano i contributi obbligatori nella medesima gestione previdenziale non esistono quasi più. L’attuale mercato del lavoro è caratterizzato da una frammentazione e quindi da una diversificata tutela previdenziale che obbliga i lavoratori a corrispondere i contributi in più di una gestione e cassa previdenziale. Da qui nasce l’esigenza per il lavoratore che ha avuto una ...

SosPensione contributi autonomi : ecco cosa fare : I lavoratori autonomi ed i lavoratori che hanno un contratto di co.co.co., hanno la facoltà di poter sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio grave che non permette il normale svolgimento dell’attività lavorativa. La novità è contenuta nell’art. 14, co. 3 della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi), ora recepita dall’INPS con ...