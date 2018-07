Pendolari | giorni da incubo | treni rotti | ritardi e pioggia nei convogli

infovercelli24

: @sonolucadini A10 da e per Genova, tutti i giorni nei classici orari da pendolari del lavoro.... è una settimana ch… - chiaraspadas : @sonolucadini A10 da e per Genova, tutti i giorni nei classici orari da pendolari del lavoro.... è una settimana ch… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Altra giornata difficile per ivercellesi di ritorno da Milano, rimasti bloccati per oltre 75 minuti a un centinaio di metri dalla stazione di Novara. Il treno fermo per un guasto, i ...