Pd | non servono capi ma le idee della gente comune Sveglia democratici | parliamone

Voucher : Furlan - non servono in agricoltura - dl va cambiato : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Il Dl dignità va cambiato sui Voucher. Non servono in agricoltura e rischiano di essere un abuso anti dignità. Siamo al fianco della Fai Cisl e dei sindacati del settore agroalimentare in questa battaglia. Il Parlamento corregga questa parte del Dl ed affidi alla contrattazione il tema delle causali”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sostenendo la ...

Gian Carlo Blangiardo : 'L'Istat resterà autonoma. Gli immigrati? Servono ma non sono la soluzione' : Professor Gian Carlo Blangiardo, sarà lei il prossimo presidente dell'Istat? 'Diciamo che questa ipotesi non è campata in aria. Chiaramente, come è ben noto, la procedura di nomina del presidente è ...

Cari europeisti - servono visioni non steccati : Mentre il sovranismo è in ascesa, l’europeismo è in declino. Alla sfida sovranista, l’europeismo ha finora risposto con il realismo delle cose che l’Ue ha fatto. Tuttavia, non si...

Strage di via d’Amelio - per ricordare Borsellino non servono le passerelle dei politici : Oggi a Palermo alle 16,58 come ogni anno sarò in via d’Amelio per fare memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Avevo 19 anni quando scesi la prima volta nel capoluogo siciliano. Da quell’anno non sono mai mancato a questo appuntamento con la storia. Da cittadino, da giornalista, da maestro. È una sorta di dovere civile che sento come ...

DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ non ci servono accuse - ma pietà e verità : La Ong Open Arms ha accusato la Guardia costiera libica di aver abbandonato in MARE due donne e un BIMBO. Solo una DONNA è sopravvissuta. E' scontro con il Viminale. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. BertiMIGRANTI E VOS THALASSA/ C'è un piano per fare dell'Italia la Libia d'Europa, int. a P. Quercia

"Basta carceri - servono misure alternative". Il post di Beppe Grillo che non può piacere alla Lega : "Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora". Beppe Grillo parla di un mondo senza carcere, ma con misure alternative. Snocciola i numeri "incredibili, allarmanti" dell'Associazione Antigone - oltre 6 mila detenuti in più in Italia da fine 2015 a ...

Decreto Dignità - vietare gli spot al gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...

Gli integratori non servono - costano e fanno sentire falsamente protetti : Se chiedessi “a cosa serve un integratore?” chiunque, anche la persona meno competente in medicina mi risponderebbe “a integrare” e avrebbe ragione. Eppure oggi c’è un mercato fiorente. Esistono integratori per tutti gli usi e le tasche, per ogni esigenza, fase della vita, lavoro e condizione. C’è l’integratore per la menopausa e quello per i problemi di fertilità, quello per le future mamme e quello per i bambini. Chi non riesce a concentrarsi ...

Belgio trascinato dai big - Brasile tradito dai leader : a che servono le stelle se non illuminano notti del genere? : Il Belgio supera 1-2 il Brasile nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: verde-oro traditi dai propri big, sono De Bruyne e compagni a fare la differenza Dopo la vittoria della Francia sull’Uruguay nella prima sfida dei quarti di finale, il programma dei Mondiali di Russia 2018 prosegue con la super sfida serale fra Belgio e Brasile. Nonostante i favori del pronostico, il Brasile torna a casa sconfitto per 1-2, ...

Il Vaticano all'Italia - non c'è nessuna invasione di migranti e poi servono all'economia : Città del Vaticano - 'In Italia non c'è nessuna invasione di migranti'. Ricordando il primo viaggio di Papa Francesco in Italia, sull'isola di Lampedusa, cinque anni fa, il Vaticano si rivolge agli ...

La denuncia dei vigili del fuoco : 'Servono uomini e mezzi per far fronte alla stagione degli incendi - così non aderiamo alla convenzione' : C'è malcontento e svilimento tra i vigili del fuoco di Arezzo in seguito al trattamento ricevuto nella bozza di convenzione stipulata dalla direzione regionale con la Regione Toscana competente per ...

Rifiuti : Campo (M5S) - pulizia litorali? Circolare non basta servono interventi bonifica : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Ci sono coste siciliane che sono una vera e propria discarica. La Regione non può voltarsi dall’altra parte promettendo interventi spot, serve una massiccia operazione di bonifica. Per questa ragione, stiamo depositando un’interrogazione all’assessore Cordaro che incal