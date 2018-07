Pavard-gol il più bello del Mondiale : ANSA-AP, - ZURIGO, 25 LUG - Dopo il Mondiale, il francese Benjamin Pavard vince anche il premio per il gol più bello del Mondiale. Lo hanno decretato i tifosi di tutto il mondo che in queste settimane hanno votato sul sito della Fifa , con oltre tre milioni di utenti registrati, che ha oggi ufficializzato il risultato. La rete del terzino transalpino , autore del ...

Benjamin Pavard ha segnato un gol bellissimo in Franca-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Il transalpino ha bucato la rete con un Tiro al volo da fuori area di assoluto spessore tecnico.

Che gol ha fatto Pavard? Spettacolo in Francia-Argentina - poi delirio Mbappé [VIDEO] : GOL PAVARD – Francia ed Argentina sono in campo per il primo match degli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, Spettacolo incredibile. Francia subito in vantaggio, grande azione di Mbappé, rigore e Griezmann non sbaglia. Pogba e compagni giocano meglio ma una magia di Di Maria impatta il match, all’intervallo 1-1 il risultato. Spettacolo nella ripresa, Argentina in vantaggio con Mercado, poi la Francia ribalta tutto con Pavard e ...