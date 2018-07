Paura per Demi Lovato | In ospedale per overdose da eroina

Va a fare la pedicure e quasi perde una gamba : “Ho avuto Paura di morire - colpa delle forbici” : Tracy Lynn Martinez, 35enne americana, riporterà sulla sua pelle per tutta la vita le conseguenze di quella che avrebbe dovuto essere una normale pedicure. Dovrà indossare per sempre delle calze elastiche a compressione per proteggere la gamba da un'altra infezione. Ma sarebbe potuto andare anche peggio, dice lei.Continua a leggere

L'atterraggio è impossibile : Paura per i passeggeri : Parliamo di uno degli aeroporti più pericolosi e al contempo più suggestivi del mondo, quello di Madera , in Portogallo, denominato anche 'Aeroporto Santa Caterina di Funchal e Madera'. Dal 23 luglio ...

Tour de France – Attimi di Paura per Damiano Caruso alla sedicesima tappa : “pensavo fosse successo qualcosa di grave” : Damiano Caruso del BMC Racing Team, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian ...

Fedez ha Paura dell’aereo… privato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...

Napoli - Paura al Rione De Gasperi - piovono calcinacci dalle palazzine : 'Cornicioni fradici' : Momenti di paura stanotte nel Rione De Gasperi di Ponticelli. Un edificio dell'isolato 22 è stato interessato dalla caduta di calcinacci. I residenti, allarmati dal distacco, hanno subito avvertito i ...

Grecia in fiamme - Paura ad Atene/ Video - migliaia di persone in fuga : non è attacco terroristico - ma... : Grecia in fiamme, paura ad Atene. Video: migliaia di persone in fuga dalle fiamme, turisti evacuati via mare e grande pericolo. Non si tratta però di un attacco terroristico, ma di...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 00:06:00 GMT)

IDA E RICCARDO SI SONO LASCIATI?/ Falò Temptation Island 2018 - lui in lacrime : "Ho Paura di perderla!" : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e RICCARDO Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:13:00 GMT)

L'Aids torna a fare Paura / Gli esperti lanciano l'allarme : "Rischio pandemia" : L'Aids torna a fare paura, gli esperti lanciano l'allarme per una possibile nuova pandemia. La sindrome da immunodeficienza acquisita rischia di mettere nuovamente paura.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde : atterraggio d’emergenza in Argentina : Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: atterraggio d’emergenza in Argentina La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di un aereo che l’avrebbe dovuta riportare negli Stati Uniti e che ha subito una perdita improvvisa di carburante dopo il decollo.Continua a leggere La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di […] L'articolo Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: ...

Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde : atterraggio d’emergenza in Argentina : La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di un aereo che l'avrebbe dovuta riportare negli Stati Uniti e che ha subito una perdita improvvisa di carburante dopo il decollo.Continua a leggere

Paura per Christine Lagarde - atterraggio d'emergenza a Buenos Aires : Paura per la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde . Di ritorno negli Stati Uniti dopo il G20 finanziario e delle banche centrali di Buenos Aires, l'aereo su cui ...

Whatsapp : Paura tra gli utenti per la nuova catena di Sant'Antonio chiamata Momo : Nelle ultime ore migliaia di utenti di Whatsapp sono entrati nel panico a causa di una nuova catena di Sant'Antonio [VIDEO] che si è propagata velocemente causando timori e preoccupazioni tra coloro che hanno ricevuto un messaggio da un utente dell'applicazione di messaggistica che si fa identificare con il nome di Momo e che ha correlato il suo profilo con un'immagine terrificante di una donna con un ghigno spaventoso ed enormi occhi fuori ...

Paura a Los Angeles - spara e prende ostaggi in un supermarket a Hollywood - FOTO e VIDEO : Paura ad Hollywood, dove un uomo armato di pistola e in fuga è entrato in un supermercato della catena Tradres Joe's e ha tenuto per ore in ostaggio una quarantina di persone. La resa e' arrivata dopo ...

Roma - esplosi 6 colpi da semiautomatica : Paura per strada : Mistero sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno nella zona della Borghesiana (Roma) lungo la Casilina, per la precisione all"altezza del civico 1790.Di certo si sa solo che un uomo, sceso dalla sua vettura, avrebbe cominciato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco prima di risalire sul mezzo ed allontanarsi a tutta velocità. Immediate, ovviamente, le telefonate effettuate alle forze dell"ordine dai residenti, per fortuna tutti illesi. ...