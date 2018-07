Passeggia con il cane e viene azzannata da un pitbull Paura a Venere

Passeggiate notturne a Pompei - Oplontis - Antiquarium di Boscoreale e per la prima volta la Villa S. Marco di Stabia con "Stabiae Nocte". : A Pompei le Passeggiate notturne interesseranno uno dei luoghi più monumentali del sito, l'area del Foro, cuore della vita politica, religiosa ed economica della città antica, attraverso un ...

Cultura. A Parco Colosseo Passeggiate al tramonto con Goethe : A Roma da oggi “il Parco archeologico del Colosseo amplia le proprie modalità di fruizione attraverso l’attivazione di visite guidate serali dal titolo ‘tramonto sul Palatino. La passeggiata di Goethe'”. “Le visite, previste sempre di venerdi’, si svolgeranno lungo le Pendici meridionali del Palatino, da poco riaperte al pubblico. Avranno una durata di 90 minuti- spiega ancora la notain italiano e in inglese, ...

Roma : A Parco Colosseo Passeggiate al tramonto con Goethe : Roma, – A Roma da “venerdi’ 20 luglio il Parco archeologico del Colosseo amplia le proprie modalita’ di fruizione attraverso l’attivazione di visite guidate serali dal titolo ‘tramonto sul Palatino. La passeggiata di Goethe'”. Cosi’ un comunicato. “Le visite, previste sempre di venerdi’, si svolgeranno lungo le Pendici meridionali del Palatino, da poco riaperte al pubblico. Avranno una ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : l’Olanda Passeggia sull’Italia. Seconda sconfitta per gli azzurri : Seconda sconfitta in due giorni per l’Italia alla Haarlem Week. Nulla da fare contro i padroni di casa dell’Olanda e contro Rob Cordemans in particolare, che ha dominato la partita sul monte di lancio infliggendo una severa lezione agli azzurri, sconfitti per 7-0. L’esperto lanciatore orange è rimasto in partita per 6 inning, in cui ha concesso solo 2 valide e 2 base ball, a fronte però di 9 strikeout, di fatto indirizzando da ...

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ Passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

Wimbledon – Del Potro supera Paire - Nadal Passeggia contro De Minaur : doppio accesso agli ottavi : Del Potro e Nadal accedono agli ottavi di finale di Wimbledon: il tennista argentino supera Paire, lo spagnolo batte De Minaur Mentre il tabellone femminile perde una big dopo l’altra, in quello maschile i topl player non steccano. Del Potro e Nadal, impegnati nelle prime sfide del pomeriggio, superano i rispettivi avversari e accedono agli ottavi di finale dello Slam britannico. Il tennista argentino supera il francese Paire in 3 set (6-4 ...

EMMANUEL MACRON E BRIGITTE TROGNEUX / Passeggiata romantica con la moglie - ma incontra anche il Premier Conte : EMMANUEL MACRON e BRIGITTE TROGNEUX in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e Passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:49:00 GMT)

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux / Cena e Passeggiata romantica a Roma prima dell'incontro col Papa : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata Romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Macron e Brigitte - Passeggiata con bacio a Roma. Poi la cena romantica : Larghi sorrisi e baci per Emmanuel Macron e la moglie Brigitte , insieme a Roma per l'udienza da Papa Francesco, accompagnati dalla ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Prima dell'...

Passeggiate al chiaro di luna e inediti percorsi tra musei e santuari. L'arte diventa spettacolo con ArtCity : ... a una quarantina di chilometri da Roma, il progetto ArtCity accompagna i visitatori al santuario della fortuna Primigenia, costruito alla fine del II secolo a.C., celebre in tutto il mondo Romano. ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea Passeggia anche a Laguna Seca e ipoteca il suo quarto titolo consecutivo : Le hanno provate tutte per fermarlo o, quantomeno, per mettergli i bastoni tra le ruote, ma Jonathan Rea continua a vincere, e dominare, gare e Mondiali Superbike. Il tre volte campione del mondo in carica, infatti, non lascia scampo agli avversari nemmeno a Laguna Seca, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, e porta il suo vantaggio in classifica generale su Chaz Davies a +75 punti. Un margine quanto mai rassicurante che permetterà al ...

Racconigi : il 24 giugno una giornata tra Passeggiate e teatro nel parco del Castello : Per informazioni http://casateatroragazzi.it/spettacoli/pigiami-3/ La rassegna teatrale "C'era una volta nel giardino del Re" si inserisce nel calendario di Palchi Reali, è organizzata dalla ...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio c'è : vittoria con Panama 'Passeggiando' - esordio super per Mertens : Belgio vittorioso alla prima a Russia 2018, contro Panama vittoria in scioltezza da parte della Nazionale guidata da Martinez Mondiali Russia 2018, il Belgio ha vinto all'esordio contro Panama per 3-0,...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio c’è : vittoria con Panama “Passeggiando” - esordio super per Mertens : Belgio vittorioso alla prima a Russia 2018, contro Panama vittoria in scioltezza da parte della Nazionale guidata da Martinez Mondiali Russia 2018, il Belgio ha vinto all’esordio contro Panama per 3-0, una gara abbastanza agevole nonostante il primo tempo si sia concluso a reti bianche. A sbloccare l’incontro ci ha pensato il calciatore del Napoli Dries Mertens, il quale con un colpo da biliardo dei suoi ha portato in vantaggio la ...