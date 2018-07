Paolo Del Debbio | addio a Mediaset? L' indiscrezione | per lui un programma in Rai

Inchiesta Consip - Paolo Ielo : “GianPaolo Scafarto voleva perquisire Tiziano Renzi alle cinque del mattino” : Arriva un altro tassello nell’Inchiesta Consip, con la testimonianza del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo: “L’allora capitano del Noe GianPaolo Scafarto intendeva eseguire una perquisizione nei confronti di Tiziano Renzi e voleva farlo alle cinque del mattino“. Parole che pesano, all’indomani delle scuse rivolte “ai Renzi” per gli “errori non voluti” , visto che Ielo assieme al collega ...

Chi è GianPaolo Quarta? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Martina di Temptation Island 2018 : Se non sapete ancora chi è Gianpaolo Quarta, con le curiosità su Biografia, età e vita privata saprete veramente ogni cosa sul conto del fidanzato di Temptation Island 2018. Proprio come le altre coppie partecipanti, anche lui e Martina Sebastiani hanno deciso di prendere parte a un'esperienza che potrà o rafforzare il loro legame o distruggerlo per sempre. E non sono poche le coppie che, dopo il reality show, sono scoppiate. Ci vuole quindi ...

Paolo Scaroni - curriculum e biografia del nuovo presidente del Milan : L'ex amministratore delegato di Enel ed Eni, Paolo Scaroni [VIDEO], è stato nominato come nuovo presidente del Milan con deleghe di a.d. succedendo all'ex presidente rossonero Li Yonghong e a Marco Fassone. Dopo tale notizia numerosi tifosi rossoneri hanno cominciato a ricercare sui vari motori di ricerca presenti sulla rete internet diverse informazioni sul manager italiano, ed in particolar modo la sua biografia e il suo curriculum in modo da ...

Lettera di Lula al Foro di San Paolo : "Forse abbiamo sottovalutato questa intolleranza e la volontà delle élite di affrontarci ad ogni costo ... : Quando Fidel ed io, nel 1990, proponemmo che la sinistra latinoamericana e caraibica dovesse riunirsi per valutare i profondi cambiamenti che il mondo aveva subito in quel momento con l'ascesa del ...

Montegiorgio - Ippica. Domenica 22 Luglio dalle ore 20.30 il "San Paolo" darà il via all'appuntamento del trotto nazionale più atteso : il ... : La serata della finale del Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si conclude a mezzanotte con i fuochi d'artificio e la immancabile spaghettata di mezzanotte per tutti ...

SanPaolo e Unicredit attaccate/ Conto svuotato per milioni di clienti per colpa del phishing : Sanpaolo e Unicredit attaccate. Tramite il sistema del phishing i clienti rischiano di ritrovarsi con il Conto corrente svuotato. I consigli per evitare il peggio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:16:00 GMT)

