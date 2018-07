Paolo Bassetti nuovo CEO di Banijay Group per l’Italia

davidemaggio

(Di mercoledì 25 luglio 2018)è stato nominato Chief Executive Officer per l’Italia di. La notizia, ufficializzata oggi dal gruppo francese, era attesa da mesi, dopo che il top manager aveva lasciato la guida di Endemol Shine Italy. Con ilincarico,avrà anche la supervisione delle controllate Magnolia, Nonpanic, Aurora TV, Drymedia, L’Officina, Atlantis e della recenteStudios Italy, oltre alla responsabilità sulle operazioni commerciali in Spagna. Fino al febbraio scorso, il manager di origini varesine era stato CEO e Chairman dei business italiani di Endemol Shineoltre che membro del board internazionale. Al suo posto – come anticipato su queste pagine – era subentrato Leonardo Pasquinelli, che a sua volta aveva lasciato il ruolo di Amministratore Delegato di Magnolia. Con il suo ingresso ufficiale in, ...