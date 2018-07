Pakistan | tragedia al Luna Park | la giostra si stacca e precipita a terra VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Nel terribile incidente avvenuto in undi Karachi, in, è deceduta una ragazzina Una terribileè avvenuta in undi Karachi, in, dove la ruota di unaha ceduto all’improvviso, crollando rovinosamente a. Nel momento del crollo lastava roteando ad un’altezza di circa 12 metri ed il violento impatto ha travolto le persone che si trovavano sulla: il tremendo bilancio parla di 11 feriti e una ragazzina uccisa. Il parco di divertimenti della città pachistana era stato inaugurato da appena un mese, le autorità stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause dell’incidente ed hanno imposto la chiusura del parco fino a nuovo ordine. L'articoloal: lasiSPORTFAIR.