“Paga o sveliamo video di te che guardi i porno” | nuova truffa via email | l’allarme della

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Può capitare, in questi giorni, di ricevere una strana, per lo più in lingua inglese, che reca nell’oggetto il nostro indirizzo di posta elettronica e la nostra password, attuale o passata. Il mittente– nascosto dietro ad un nome di fantasia- ci informa che, proprio grazie alla conoscenzanostra password, sarebbe riuscito ad ottenere il controllo del nostro dispositivo ewebcam, ed avrebbe, successivamente, girato a nostra insaputa un filmato, che ci ritrarrebbe intenti a guardare film pornografici“: lo riporta la Polizia Postale in una nota. “Prosegue minacciandoci che, se non procederemo al pagamento di un riscatto (rigorosamente in bitcoin), egli diffonderà il presuntointimo ad un elenco di nostri contatti (familiari ed amici), di cui disporrebbe grazie ad un presunto, precedente accesso abusivo ai nostri profili ...