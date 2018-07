Paesi Bassi | Viagra sperimentato su donne in attesa | morti diversi neonati

Nei Paesi Bassi 11 neonati coinvolti in una sperimentazione sono morti : Le loro madri avevano preso il Viagra in gravidanza per provare a rimediare al fatto di avere una placenta sottosviluppata The post Nei Paesi Bassi 11 neonati coinvolti in una sperimentazione sono morti appeared first on Il Post.

E-banking : furto di dati in Svizzera - due arresti nei Paesi Bassi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Martin Sorrell litiga con WPP per l'acquisizione di una società nei Paesi Bassi : Anche se si è dimesso da WPP plc, una delle più importanti multinazionali di pubblicità e marketing, Martin Sorrell non sembra essere intenzionato a lasciare il mondo degli affari e degli investimenti pubblicitari. Dopo avere creato una nuova società che

Basket - Qualificazioni Mondiali – Italia ko con i Paesi Bassi - la delusione di Sacchetti : “abbiamo fatto una brutta figura” : Tutta la delusione del ct Meo Sacchetti dopo il ko di ieri dell’Italia contro i Paesi Bassi brutta sconfitta ieri pomeriggio per l’Italia del Basket, contro i Paesi Bassi, nelle Qualificazioni per i Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri si aggiudicano comunque il Girone D della prima fase, davanti agli olandesi e alla Croazia, ma la prestazione dell’Italia, priva di Della Valle, ko per influenza, non è piaciuta al ct ...

Azzurri a Groningen. In serata il primo allenamento. Domani il CT svelerà i 12 per i Paesi Bassi. Hackett : confermata lieve distorsione : ... Groningen, ore 18.00 diretta su Sky Sport HD, Romania – Croazia , Cluj, ore 18.00, La formula delle qualificazioni Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all'italiana. Le migliori ...

Tegola per l'Italbasket : Hackett salta Paesi Bassi-Italia : ROMA - Brutte notizie per l'Italbasket di Meo Sacchetti arrivano dall'infermeria: Daniel Hackett salterà infatti i secondo match della terza finestra delle qualificazioni ai Mondiali del 2019 che gli ...

Pignola. Droga dai Paesi Bassi sette arresti : L’obiettivo era quello di essere il clan egemone nel traffico di Droga in Basilicata. Si rifornivano di hascisc e di

Nave Lifeline - Olanda : “Non viaggia con nostra bandiera”. Ma nell’elenco ufficiale Imo risulta registrata nei Paesi Bassi : L’Olanda disconosce le navi Lifeline e Seefuchs, che navigano nel mar Mediterraneo per salvare migranti. Le due imbarcazioni, al centro di una nuova contesa dopo il caso della Aquarius sono in attesa di un porto sicuro dove attraccare dopo aver soccorso oltre 300 persone. “Non viaggiano con bandiera olandese, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos)”, ha spiegato la rappresentanza dei Paesi Bassi ...

Project Milestone : le prime case stampate in 3D - in commercio nei Paesi Bassi dal 2019 : E’ da molti anni che si discute delle potenzialità della tecnologia alla base delle stampanti 3D, che continua a fare enormi progressi portando alla nascita di soluzioni che si adattano alle esigenze di molti settori diversi. Uno dei settori presi in considerazione negli ultimi anni è quello dell’edilizia. Da tempo infatti si discute della possibilità di costruire vere e proprie abitazioni realizzate con stampanti 3D, e qualcosa di ...